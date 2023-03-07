Бабина Евдокия (Овдотья) Филиппова
Место рождениядер. Верхосунская, Ошетская пятидесятня, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиПосле 1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1739
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Верхосунская, Ошетская пятидесятня, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Авдотья Пахомова
Отец ребёнка: Бабин Пахом Иванов
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Бабин Петр Пахомов
Отец ребёнка: Бабин Пахом Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабин Пахом Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1797