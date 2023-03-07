Бабина Евдокия (Овдотья) Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабина Евдокия (Овдотья) Филиппова

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Место рождения

дер. Верхосунская, Ошетская пятидесятня, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

После 1797

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1738 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Верхосунская, Ошетская пятидесятня, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Авдотья Пахомова

Отец ребёнка: Бабин Пахом Иванов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Бабин Петр Пахомов

Отец ребёнка: Бабин Пахом Иванов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Пахом Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1797
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