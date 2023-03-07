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Волковъ Цельниковъ Андрей

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1823

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Волковъ Спиридонъ

Мать: Волкова Татьяна Никифорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Волкова Улита

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Волкова Улита

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Фокина Акулина

Мать ребёнка: Волкова Улита

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Сын: Волковъ Ларіонъ

Мать ребёнка: Волкова Улита

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Сын: Волковъ Ефимъ

Мать ребёнка: Волкова Улита

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Волкова Улита

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Улита

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