Волковъ Цельниковъ Андрей
Место рождения
Дата рождения1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Волковъ Спиридонъ
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Волкова Улита
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Волкова Улита
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Фокина Акулина
Мать ребёнка: Волкова Улита
Рождение ребёнка
1852
Сын: Волковъ Ларіонъ
Мать ребёнка: Волкова Улита
Рождение ребёнка
1857
Сын: Волковъ Ефимъ
Мать ребёнка: Волкова Улита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Волкова Улита
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Улита