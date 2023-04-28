Волкова (КУлешова) Улита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (КУлешова) Улита

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1824

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Кулешовъ Иванъ

Мать: Кулешова Прасковья Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Волковъ Цельниковъ Андрей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Волковъ Цельниковъ Андрей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Фокина Акулина

Отец ребёнка: Волковъ Цельниковъ Андрей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Сын: Волковъ Ларіонъ

Отец ребёнка: Волковъ Цельниковъ Андрей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Сын: Волковъ Ефимъ

Отец ребёнка: Волковъ Цельниковъ Андрей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Волковъ Цельниковъ Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волковъ Цельниковъ Андрей

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