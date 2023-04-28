Волкова (КУлешова) Улита
Место рождения
Дата рождения1824
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Кулешовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Волковъ Цельниковъ Андрей
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Волковъ Цельниковъ Андрей
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Фокина Акулина
Отец ребёнка: Волковъ Цельниковъ Андрей
Рождение ребёнка
1852
Сын: Волковъ Ларіонъ
Отец ребёнка: Волковъ Цельниковъ Андрей
Рождение ребёнка
1857
Сын: Волковъ Ефимъ
Отец ребёнка: Волковъ Цельниковъ Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Волковъ Цельниковъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно