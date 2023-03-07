Фокина (Волкова) Акулина
Место рождения
Дата рождения1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Волковъ Цельниковъ Андрей
Мать: Волкова Улита
Рождение ребёнка
01.06.1876
Сын: Фокинъ Федоръ
Отец ребёнка: Фокинъ Миронъ
Рождение ребёнка
11.03.1881
Сын: Фокинъ Алексей
Отец ребёнка: Фокинъ Миронъ
Рождение ребёнка
27.03.1885
Сын: Фокинъ Ипатій
Отец ребёнка: Фокинъ Миронъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фокинъ Миронъ