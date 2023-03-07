Фокина (Волкова) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокина (Волкова) Акулина

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1849

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Волковъ Цельниковъ Андрей

Мать: Волкова Улита

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1876

Сын: Фокинъ Федоръ

Отец ребёнка: Фокинъ Миронъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.03.1881

Сын: Фокинъ Алексей

Отец ребёнка: Фокинъ Миронъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.1885

Сын: Фокинъ Ипатій

Отец ребёнка: Фокинъ Миронъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фокинъ Миронъ

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