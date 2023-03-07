Фокинъ Миронъ
Место рождения
Дата рождения1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Туленковъ Дмитрий
Мать: Туленкова Агрофена
Рождение ребёнка
01.06.1876
Сын: Фокинъ Федоръ
Мать ребёнка: Фокина Акулина
Рождение ребёнка
11.03.1881
Сын: Фокинъ Алексей
Мать ребёнка: Фокина Акулина
Рождение ребёнка
27.03.1885
Сын: Фокинъ Ипатій
Мать ребёнка: Фокина Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фокина Акулина