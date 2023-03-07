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Фокинъ Миронъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Туленковъ Дмитрий

Мать: Туленкова Агрофена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1876

Сын: Фокинъ Федоръ

Мать ребёнка: Фокина Акулина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.03.1881

Сын: Фокинъ Алексей

Мать ребёнка: Фокина Акулина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.1885

Сын: Фокинъ Ипатій

Мать ребёнка: Фокина Акулина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фокина Акулина

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