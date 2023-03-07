Волковъ Спиридонъ
Место рождения
Дата рождения1783
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Волковъ Максимъ
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Волкова Татьяна Никифорова
Рождение ребёнка
1813
Сын: Волковъ Иванъ
Мать ребёнка: Волкова Татьяна Никифорова
Рождение ребёнка
1814
Сын: Волковъ Варфоломей
Мать ребёнка: Волкова Татьяна Никифорова
Рождение ребёнка
1817
Сын: Волковъ Алексей
Мать ребёнка: Волкова Татьяна Никифорова
Рождение ребёнка
1823
Сын: Волковъ Цельниковъ Андрей
Мать ребёнка: Волкова Татьяна Никифорова
Рождение ребёнка
1824
Сын: Волковъ Семенъ
Мать ребёнка: Волкова Татьяна Никифорова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Волковъ Матвей
Мать ребёнка: Волкова Татьяна Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно