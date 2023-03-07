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Волковъ Спиридонъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1783

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Волковъ Максимъ

Мать: Волкова Пелагея Анисимова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Волкова Татьяна Никифорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Сын: Волковъ Иванъ

Мать ребёнка: Волкова Татьяна Никифорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Сын: Волковъ Варфоломей

Мать ребёнка: Волкова Татьяна Никифорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1817

Сын: Волковъ Алексей

Мать ребёнка: Волкова Татьяна Никифорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Сын: Волковъ Цельниковъ Андрей

Мать ребёнка: Волкова Татьяна Никифорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Волковъ Семенъ

Мать ребёнка: Волкова Татьяна Никифорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Волковъ Матвей

Мать ребёнка: Волкова Татьяна Никифорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Татьяна Никифорова

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