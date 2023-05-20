Колтунова Агриппина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1912
Дата смерти12.02.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
30.06.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Колтуновы Агриппина и Василий из Беларусии. С 1935 г. жили в с. Каменка Приморского края
Рождение ребёнка
28.02.1935
Дочь: Селедкова Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Колтунов Василий Кириллович
Рождение ребёнка
02.04.1937
Дочь: Зинченко Мария Васильевна
Отец ребёнка: Колтунов Василий Кириллович
село Каменка Чугуевского района Приморского края
Рождение ребёнка
13.11.1938
Сын: Колтунов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Колтунов Василий Кириллович
Рождение ребёнка
07.08.1940
Сын: Колтунов Матвей Васильевич
Отец ребёнка: Колтунов Василий Кириллович
Рождение ребёнка
19.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колтунов Василий Кириллович
село Каменка Чугуевского района Приморского края
Рождение ребёнка
07.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колтунов Василий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.02.1978
умерла и похоронена в селе Каменка Приморского края.