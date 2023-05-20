Колтунова Агриппина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колтунова Агриппина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1912

Дата смерти

12.02.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Колтуновы Агриппина и Василий из Беларусии. С 1935 г. жили в с. Каменка Приморского края
Рождение ребёнка
28.02.1935

Дочь: Селедкова Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Колтунов Василий Кириллович

Рождение ребёнка
02.04.1937

Дочь: Зинченко Мария Васильевна

Отец ребёнка: Колтунов Василий Кириллович

село Каменка Чугуевского района Приморского края
Рождение ребёнка
13.11.1938

Сын: Колтунов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Колтунов Василий Кириллович

Рождение ребёнка
07.08.1940

Сын: Колтунов Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Колтунов Василий Кириллович

Рождение ребёнка
19.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колтунов Василий Кириллович

село Каменка Чугуевского района Приморского края
Рождение ребёнка
07.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колтунов Василий Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колтунов Василий Кириллович

Смерть
12.02.1978
умерла и похоронена в селе Каменка Приморского края.
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