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Колтунов Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1938

Дата смерти

01.03.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1938

Отец: Колтунов Василий Кириллович

Мать: Колтунова Агриппина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колтунова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колтунов Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Колтунова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колтунова Елена

Смерть
01.03.2016
Кавалерово, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край