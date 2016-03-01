Колтунов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1938
Дата смерти01.03.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колтунова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Колтунова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колтунова Елена
Смерть
01.03.2016
Кавалерово, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край