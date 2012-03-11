Колтунова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колтунова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1937

Дата смерти

11.03.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колтунов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колтунов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Колтунов Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колтунов Николай Васильевич

Смерть
11.03.2012

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