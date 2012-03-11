Колтунова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1937
Дата смерти11.03.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колтунов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Колтунов Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.03.2012