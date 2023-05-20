Зинченко (Колтунова) Мария Васильевна
Место рождениясело Каменка Чугуевского района Приморского края
Дата рождения02.04.1937
Дата смерти09.11.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.11.1981
Кавалерово, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край