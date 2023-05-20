Зинченко (Колтунова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинченко (Колтунова) Мария Васильевна

Место рождения

село Каменка Чугуевского района Приморского края

Дата рождения

02.04.1937

Дата смерти

09.11.1981

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1937

Отец: Колтунов Василий Кириллович

Мать: Колтунова Агриппина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кокшаровка, Чугуевский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кокшаровка, Чугуевский муниципальный район, Приморский край
Смерть
09.11.1981
Кавалерово, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край

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