Зинченко Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Зинченко Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинченко (Колтунова) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинченко (Колтунова) Мария Васильевна

Кокшаровка, Чугуевский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
30.07.1961

Дочь: Зинченко Лилия Ивановна

Мать ребёнка: Зинченко (Колтунова) Мария Васильевна

Кокшаровка, Чугуевский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно

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