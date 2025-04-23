Колтунов Владимир Васильевич
Место рождениясело Каменка Чугуевского района Приморского края
Дата рождения19.09.1946
Дата смерти23.10.1972
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
19.09.1946
Отец: Колтунов Василий Кириллович
Мать: Колтунова (Колтунова) Агрипина (Агриппина, Аграфена) Васильевна
село Каменка Чугуевского района Приморского края
Военная служба
Неизвестно
Владимир стал офицером Военно-Морского Флота.
Смерть
23.10.1972
Чугуевка, Чугуевский муниципальный район, Приморский край