Колтунов Владимир Васильевич 19.09.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колтунов Владимир Васильевич

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Место рождения

село Каменка Чугуевского района Приморского края

Дата рождения

19.09.1946

Дата смерти

23.10.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1946

Отец: Колтунов Василий Кириллович

Мать: Колтунова (Колтунова) Агрипина (Агриппина, Аграфена) Васильевна

село Каменка Чугуевского района Приморского края
Военная служба
Неизвестно
Владимир стал офицером Военно-Морского Флота.
Смерть
23.10.1972
Чугуевка, Чугуевский муниципальный район, Приморский край

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