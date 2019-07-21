Селедкова (Колтунова) Клавдия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1935
Дата смерти21.07.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1957
Сын: Селедков Сергей Архипович
Отец ребёнка: Селедков Архип Яковлевич
Рождение ребёнка
21.05.1961
Сын: Селедков Александр Архипович
Отец ребёнка: Селедков Архип Яковлевич
Рождение ребёнка
22.03.1966
Сын: Селедков Владимир Архипович
Отец ребёнка: Селедков Архип Яковлевич
Смерть
21.07.2019