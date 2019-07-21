Селедкова (Колтунова) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селедкова (Колтунова) Клавдия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1935

Дата смерти

21.07.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1935

Отец: Колтунов Василий Кириллович

Мать: Колтунова Агриппина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селедков Архип Яковлевич

Рождение ребёнка
22.08.1957

Сын: Селедков Сергей Архипович

Отец ребёнка: Селедков Архип Яковлевич

Кавалерово, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
21.05.1961

Сын: Селедков Александр Архипович

Отец ребёнка: Селедков Архип Яковлевич

Кавалерово, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
22.03.1966

Сын: Селедков Владимир Архипович

Отец ребёнка: Селедков Архип Яковлевич

Кавалерово, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край
Смерть
21.07.2019
Кавалерово, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край

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