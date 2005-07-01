Селедков Архип Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1934
Дата смерти01.07.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1957
Сын: Селедков Сергей Архипович
Мать ребёнка: Селедкова (Колтунова) Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
21.05.1961
Сын: Селедков Александр Архипович
Мать ребёнка: Селедкова (Колтунова) Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
22.03.1966
Сын: Селедков Владимир Архипович
Мать ребёнка: Селедкова (Колтунова) Клавдия Васильевна
Смерть
01.07.2005