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Селедков Архип Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1934

Дата смерти

01.07.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селедкова (Колтунова) Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
22.08.1957

Сын: Селедков Сергей Архипович

Мать ребёнка: Селедкова (Колтунова) Клавдия Васильевна

Кавалерово, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
21.05.1961

Сын: Селедков Александр Архипович

Мать ребёнка: Селедкова (Колтунова) Клавдия Васильевна

Кавалерово, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
22.03.1966

Сын: Селедков Владимир Архипович

Мать ребёнка: Селедкова (Колтунова) Клавдия Васильевна

Кавалерово, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край
Смерть
01.07.2005

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