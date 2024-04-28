Зубовленко (Дроздова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1913
Дата смерти13.03.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зубовленко Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
1936 ст.
Дочь: (Зубовленко) Александра
Отец ребёнка: Зубовленко Дмитрий Фёдорович
Владимировка
Рождение ребёнка
14.08.1940
Сын: Зубовленко Вячеслав Дмитриевич
Отец ребёнка: Зубовленко Дмитрий Фёдорович
Россия
Смерть
13.03.1989
Ахтубинск