Зубовленко (Дроздова) Мария Ивановна 20.03.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зубовленко (Дроздова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1913

Дата смерти

13.03.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1936 г.р.
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубовленко Дмитрий Фёдорович

Рождение ребёнка
1936 ст.

Дочь: (Зубовленко) Александра

Отец ребёнка: Зубовленко Дмитрий Фёдорович

Владимировка
Рождение ребёнка
14.08.1940

Сын: Зубовленко Вячеслав Дмитриевич

Отец ребёнка: Зубовленко Дмитрий Фёдорович

Россия
Смерть
13.03.1989
Ахтубинск

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