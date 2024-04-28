Зубовленко Дмитрий Фёдорович 09.11.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зубовленко Дмитрий Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1911

Дата смерти

29.03.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1936 г.р.
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1911

Отец: Зубовленко Фёдор

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубовленко (Дроздова) Мария Ивановна

Военная награда
Неизвестно
Номер документа: 182 Дата документа: 06.11.1985 Автор документа: Министр обороны СССР
Орден Отечественной войны I степени
Рождение ребёнка
1936 ст.

Дочь: (Зубовленко) Александра

Мать ребёнка: Зубовленко (Дроздова) Мария Ивановна

Владимировка
Рождение ребёнка
14.08.1940

Сын: Зубовленко Вячеслав Дмитриевич

Мать ребёнка: Зубовленко (Дроздова) Мария Ивановна

Россия
Смерть
29.03.1994

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