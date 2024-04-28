Зубовленко Дмитрий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1911
Дата смерти29.03.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1911
Отец: Зубовленко Фёдор
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зубовленко (Дроздова) Мария Ивановна
Военная награда
Неизвестно
Номер документа: 182 Дата документа: 06.11.1985 Автор документа: Министр обороны СССР
Орден Отечественной войны I степени
Рождение ребёнка
1936 ст.
Дочь: (Зубовленко) Александра
Мать ребёнка: Зубовленко (Дроздова) Мария Ивановна
Владимировка
Рождение ребёнка
14.08.1940
Сын: Зубовленко Вячеслав Дмитриевич
Мать ребёнка: Зубовленко (Дроздова) Мария Ивановна
Россия
Смерть
29.03.1994