(Зубовленко) Александра 1936 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Зубовленко) Александра

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Место рождения

Владимировка

Дата рождения

1936 ст.

Дата смерти

24.07.2016

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936 ст.

Отец: Зубовленко Дмитрий Фёдорович

Мать: Зубовленко (Дроздова) Мария Ивановна

Владимировка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Образование
28.06.1956
Горьковское фармацевтическое училище Министерства здравоохранения РСФСР
Специальнсть фармацевтика
Рождение ребёнка
?.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Угланов Игорь Федорович

Смерть
24.07.2016
Нижний Новгород

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