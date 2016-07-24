(Зубовленко) Александра
Место рожденияВладимировка
Дата рождения1936 ст.
Дата смерти24.07.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936 ст.
Владимировка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Образование
28.06.1956
Горьковское фармацевтическое училище Министерства здравоохранения РСФСР
Специальнсть фармацевтика
Рождение ребёнка
?.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Угланов Игорь Федорович
Смерть
24.07.2016
Нижний Новгород