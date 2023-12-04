Абоносимова Евдокия Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1901
Дочь: Ильина Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Абоносимов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
02.05.1905
Дочь: Клавидия Андреевна
Отец ребёнка: Абоносимов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
30.11.1907
Сын: Абоносимов Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Абоносимов Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно