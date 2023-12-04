Абоносимова Евдокия Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абоносимова Евдокия Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1901

Дочь: Ильина Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Абоносимов Андрей Иванович

Богословка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.05.1905

Дочь: Клавидия Андреевна

Отец ребёнка: Абоносимов Андрей Иванович

Богословка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
30.11.1907

Сын: Абоносимов Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Абоносимов Андрей Иванович

Богословка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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