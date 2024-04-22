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Абоносимов Григорий Андреевич

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Место рождения

Усть-Кобыляк, Богословско-Новиковская волость, Тамбовский уезд

Дата рождения

16.11.1907 ст.

Дата смерти

27.12.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1907 ст.

Отец: Абоносимов Андрей Иванович

Мать: Абоносимова Евдокия Акимовна

Усть-Кобыляк, Богословско-Новиковская волость, Тамбовский уезд
Крещение
17.11.1907 ст.
восприемница: Ефросинья Николаевна Абаносимова
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Тамара Григорьевна

Мать ребёнка: Абоносимова Евдокия Петровна

Богословка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.06.1934

Дочь: Якшина Евгения Григорьевна

Мать ребёнка: Абоносимова Евдокия Петровна

Богословка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Криволапова Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Абоносимова Евдокия Петровна

Богословка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Абоносимов Вячеслав Григорьевич

Мать ребёнка: Абоносимова Евдокия Петровна

Богословка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Военная служба
1941
призван рядовым, обеспечивал связь в войсках на фронте
Демобилизация
1946
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абоносимова Евдокия Петровна

Смерть
27.12.1983
Похороны
Неизвестно
Стрельцы, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
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