Абоносимов Григорий Андреевич
Место рождения
Дата рождения16.11.1907 ст.
Дата смерти27.12.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1907 ст.
Крещение
17.11.1907 ст.
восприемница: Ефросинья Николаевна Абаносимова
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Тамара Григорьевна
Мать ребёнка: Абоносимова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
13.06.1934
Дочь: Якшина Евгения Григорьевна
Мать ребёнка: Абоносимова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Криволапова Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Абоносимова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Абоносимов Вячеслав Григорьевич
Мать ребёнка: Абоносимова Евдокия Петровна
Военная служба
1941
призван рядовым, обеспечивал связь в войсках на фронте
Демобилизация
1946
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.12.1983
Похороны
Неизвестно
Стрельцы, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область