Абоносимова (Белевитина) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абоносимова (Белевитина) Евдокия Петровна

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Место рождения

Белевитино, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

08.03.1907

Дата смерти

14.10.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Белевитино, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Тамара Григорьевна

Отец ребёнка: Абоносимов Григорий Андреевич

Богословка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.06.1934

Дочь: Якшина Евгения Григорьевна

Отец ребёнка: Абоносимов Григорий Андреевич

Богословка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Криволапова Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Абоносимов Григорий Андреевич

Богословка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Абоносимов Вячеслав Григорьевич

Отец ребёнка: Абоносимов Григорий Андреевич

Богословка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абоносимов Григорий Андреевич

Смерть
14.10.1984
Похороны
Неизвестно
Стрельцы, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
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