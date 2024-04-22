Абоносимова (Белевитина) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рождения08.03.1907
Дата смерти14.10.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1907
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Тамара Григорьевна
Отец ребёнка: Абоносимов Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
13.06.1934
Дочь: Якшина Евгения Григорьевна
Отец ребёнка: Абоносимов Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Криволапова Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Абоносимов Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1941
Сын: Абоносимов Вячеслав Григорьевич
Отец ребёнка: Абоносимов Григорий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.10.1984
Похороны
Неизвестно
Стрельцы, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область