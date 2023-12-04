Абоносимов Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбоносимов Андрей Иванович

Абоносимов Андрей Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Абоносимов Иван Ефимович

Мать: Абоносимова Ольга Павловна

Рождение ребёнка
1883 ст.

Сын: Абоносимов Егор Андреевич

Мать ребёнка: Абоносимова Татьяна Ивановна

Усть-Кобыляк, Богословско-Новиковская волость, Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1897

Сын: Абоносимов Никифор Андреевич

Мать ребёнка: Абоносимова Татьяна Ивановна

Усть-Кобыляк, Богословско-Новиковская волость, Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1901

Дочь: Ильина Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Абоносимова Евдокия Акимовна

Богословка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.04.1905 ст.

Дочь: Клавидия Андреевна

Мать ребёнка: Абоносимова Евдокия Акимовна

Усть-Кобыляк, Богословско-Новиковская волость, Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1907 ст.

Сын: Абоносимов Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Абоносимова Евдокия Акимовна

Усть-Кобыляк, Богословско-Новиковская волость, Тамбовский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close