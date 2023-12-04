Абоносимов Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Рождение ребёнка
1883 ст.
Сын: Абоносимов Егор Андреевич
Мать ребёнка: Абоносимова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Абоносимов Никифор Андреевич
Мать ребёнка: Абоносимова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1901
Дочь: Ильина Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Абоносимова Евдокия Акимовна
Богословка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.04.1905 ст.
Дочь: Клавидия Андреевна
Мать ребёнка: Абоносимова Евдокия Акимовна
Рождение ребёнка
16.11.1907 ст.
Сын: Абоносимов Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Абоносимова Евдокия Акимовна
Смерть
Неизвестно