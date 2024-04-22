Ильина (Абоносимова) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльина (Абоносимова) Татьяна Андреевна

Ильина (Абоносимова) Татьяна Андреевна

avatar

Место рождения

Богословка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

01.01.1901

Дата смерти

06.08.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1901

Отец: Абоносимов Андрей Иванович

Мать: Абоносимова Евдокия Акимовна

Богословка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.07.1921

Сын: Ильин Борис Александрович

Отец ребёнка: Ильин Александр Андреевич

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
16.01.1924

Сын: Ильин Иван Александрович

Отец ребёнка: Ильин Александр Андреевич

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
30.07.1927

Сын: Ильин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Ильин Александр Андреевич

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Смерть
06.08.1987
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Похороны
Неизвестно
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close