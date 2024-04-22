Ильина (Абоносимова) Татьяна Андреевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1901
Дата смерти06.08.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1901
Рождение ребёнка
?.07.1921
Сын: Ильин Борис Александрович
Отец ребёнка: Ильин Александр Андреевич
Рождение ребёнка
16.01.1924
Отец ребёнка: Ильин Александр Андреевич
Рождение ребёнка
30.07.1927
Сын: Ильин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Ильин Александр Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Смерть
06.08.1987
Похороны
Неизвестно