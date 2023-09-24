Лоскутова (Лоскутова) Анна Федорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Лоскутова Пелагея Гавриилова
Отец ребёнка: Лоскутов Гавриил Иаковлев Яковлевич
Дочь: Лоскутов Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Лоскутов Гавриил Иаковлев Яковлевич
Сын: Лоскутова Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Лоскутов Гавриил Иаковлев Яковлевич
Дочь: Лоскутова Мария Гавриилова
Отец ребёнка: Лоскутов Гавриил Иаковлев Яковлевич
Сын: Лоскутов Николай Гавриилов Гаврилович
Отец ребёнка: Лоскутов Гавриил Иаковлев Яковлевич
Дочь: Лоскутова Анна Гавриилова Гавриловна
Отец ребёнка: Лоскутов Гавриил Иаковлев Яковлевич
Дочь: Лоскутова Антонина Гавриилова
Отец ребёнка: Лоскутов Гавриил Иаковлев Яковлевич
Дочь: Лоскутова Анастасия Гавриилова
Отец ребёнка: Лоскутов Гавриил Иаковлев Яковлевич
Сын: Лоскутов Михаил Гавриилов
Отец ребёнка: Лоскутов Гавриил Иаковлев Яковлевич