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Лоскутов Федор Григорьев Григорьевич

Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

07.02.1836

Дата смерти

11.10.1890 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1836

Отец: Лоскутов Григорий Гаврилович

Мать: Лоскутова Евдокия Тимофеевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемники: того же починка кр. Стефан Сергеевич Лоскутов и вдова Марфа Симеонова Лоскутова. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда (ГАКО: ф. 237, оп. 75, Д. 1843). Запись № 18, л. 11... Показать все
Бракосочетание
До 1871

Жена: Лоскутова Анисия Васильева

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Лоскутова Анна Федорова

Мать ребёнка: Лоскутова Анисия Васильева

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
28.06.1884 ст.

Сын: Лоскутов Пётр Федоров Федорович

Мать ребёнка: Лоскутова Анисия Васильева

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
29.06.1884 года рождения. Восприемники: п. Большого Ключа Филипп Евсеев Глушков. Лл. 6 об.-7
Смерть
11.10.1890 ст.
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
17.10.1890 отпевание. отставной унтер-офицер Федор Григорьев Лоскутов, 53 лет от излишнего употребления спиртных напитков. Лл. 301 об. -302
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