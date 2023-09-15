Лоскутов Федор Григорьев Григорьевич
Место рождения
Дата рождения07.02.1836
Дата смерти11.10.1890 ст.
ПолМужской
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.02.1836
Восприемники: того же починка кр. Стефан Сергеевич Лоскутов и вдова Марфа Симеонова Лоскутова. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда (ГАКО: ф. 237, оп. 75, Д. 1843). Запись № 18, л. 11... Показать все
Бракосочетание
До 1871
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Лоскутова Анна Федорова
Мать ребёнка: Лоскутова Анисия Васильева
Рождение ребёнка
28.06.1884 ст.
Сын: Лоскутов Пётр Федоров Федорович
Мать ребёнка: Лоскутова Анисия Васильева
29.06.1884 года рождения. Восприемники: п. Большого Ключа Филипп Евсеев Глушков. Лл. 6 об.-7
Смерть
11.10.1890 ст.
17.10.1890 отпевание. отставной унтер-офицер Федор Григорьев Лоскутов, 53 лет от излишнего употребления спиртных напитков. Лл. 301 об. -302