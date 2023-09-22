Лоскутов Гавриил Иаковлев Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоскутов Гавриил Иаковлев Яковлевич

Лоскутов Гавриил Иаковлев Яковлевич

Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

После 1891

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Лоскутов Иаков (Яков) Егоров

Мать: Лоскутова Александра Самсоновна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
уточнить родителей?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лоскутова Пелагея Гавриилова

Мать ребёнка: Лоскутова (Лоскутова) Анна Федорова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
23.01.1889 ст.

Жена: Лоскутова (Лоскутова) Анна Федорова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Жених Гавриил Яковлев Лоскутов. 28 лет. Невеста: Кораксолинской волости п. Большого Ключа солдата Федора Григорьева Лоскутова дочь девица Анна, 18 лет. Поручители: по жениху - уволенный в запас армии ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Лоскутов Ефим (Евфимий) Гавриилов Гаврилович

Мать ребёнка: Лоскутова (Лоскутова) Анна Федорова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
01.01.1893 ст.

Дочь: Лоскутов Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Лоскутова (Лоскутова) Анна Федорова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
3.01.1893 год крещение. восприемники: сестра девица Марина Яковлева Лоскутова. Лл.2 об.-3 или Петр ( в др. источнике)
Рождение ребёнка
26.04.1897 ст.

Сын: Лоскутова Александр Гаврилович

Мать ребёнка: Лоскутова (Лоскутова) Анна Федорова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
27.04.1897 года крещение. Восприемники: Сернурской волости п. Пирогова Степана Григорьева Сидорова жена Дария Федорова. Лл.13 об.-14.
Рождение ребёнка
11.02.1900 ст.

Дочь: Лоскутова Мария Гавриилова

Мать ребёнка: Лоскутова (Лоскутова) Анна Федорова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
12.02.1900 г. крещение. Родители: запасной солдат Гавриил Яковлев Лоскутов и зж Анна Федорова. Восприемники: Ивана Иудина Лоскутова жена Устинья Михайлова Лл. 337 об.-338
Рождение ребёнка
07.05.1903 ст.

Сын: Лоскутов Николай Гавриилов Гаврилович

Мать ребёнка: Лоскутова (Лоскутова) Анна Федорова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
8.05.1903 года крещение. Восприемники: родной сын Ефим.
Рождение ребёнка
01.02.1906 ст.

Дочь: Лоскутова Анна Гавриилова Гавриловна

Мать ребёнка: Лоскутова (Лоскутова) Анна Федорова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
2.02.1906 года крещение. Восприемники:родная сестра девица Пелагея Лл. 106 об. -107
Рождение ребёнка
11.04.1908 ст.

Дочь: Лоскутова Антонина Гавриилова

Мать ребёнка: Лоскутова (Лоскутова) Анна Федорова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
12.04.1908 г. крещение. Восприемники: родная дочь девица Александра
Рождение ребёнка
02.11.1910 ст.

Дочь: Лоскутова Анастасия Гавриилова

Мать ребёнка: Лоскутова (Лоскутова) Анна Федорова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
4.11.1910 г. крещение. Восприемники: дочь девица Пелагея Гаврилова Лоскутова. Лл. 189 об. -190
Рождение ребёнка
10.11.1911 ст.

Сын: Лоскутов Михаил Гавриилов

Мать ребёнка: Лоскутова (Лоскутова) Анна Федорова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
11.11.1911 г. крещение. Восприемники: Михаил Иудин Лоскутов.
Смерть
После 1891
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Мы используем куки для улучшения работы сайта.