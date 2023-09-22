Лоскутов Гавриил Иаковлев Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиПосле 1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Лоскутова Пелагея Гавриилова
Мать ребёнка: Лоскутова (Лоскутова) Анна Федорова
Дочь: Лоскутов Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Лоскутова (Лоскутова) Анна Федорова
Сын: Лоскутова Александр Гаврилович
Мать ребёнка: Лоскутова (Лоскутова) Анна Федорова
Дочь: Лоскутова Мария Гавриилова
Мать ребёнка: Лоскутова (Лоскутова) Анна Федорова
Сын: Лоскутов Николай Гавриилов Гаврилович
Мать ребёнка: Лоскутова (Лоскутова) Анна Федорова
Дочь: Лоскутова Анна Гавриилова Гавриловна
Мать ребёнка: Лоскутова (Лоскутова) Анна Федорова
Дочь: Лоскутова Антонина Гавриилова
Мать ребёнка: Лоскутова (Лоскутова) Анна Федорова
Дочь: Лоскутова Анастасия Гавриилова
Мать ребёнка: Лоскутова (Лоскутова) Анна Федорова
Сын: Лоскутов Михаил Гавриилов
Мать ребёнка: Лоскутова (Лоскутова) Анна Федорова