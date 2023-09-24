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Лоскутова Анисия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

14.02.1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1871

Муж: Лоскутов Федор Григорьевич

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Лоскутова (Лоскутова) Анна Федорова

Отец ребёнка: Лоскутов Федор Григорьевич

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
28.06.1884 ст.

Сын: Лоскутов Пётр Федоров Федорович

Отец ребёнка: Лоскутов Федор Григорьевич

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
29.06.1884 года рождения. Восприемники: п. Большого Ключа Филипп Евсеев Глушков. Лл. 6 об.-7
Смерть
14.02.1913 ст.
16.02.1913 года отпевание. жена Федота? (Федора) Григорьева Лоскутова, в возрасте 70 лет.

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