Лоскутова Анисия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смерти14.02.1913 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1871
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Лоскутова (Лоскутова) Анна Федорова
Отец ребёнка: Лоскутов Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
28.06.1884 ст.
Сын: Лоскутов Пётр Федоров Федорович
Отец ребёнка: Лоскутов Федор Григорьевич
29.06.1884 года рождения. Восприемники: п. Большого Ключа Филипп Евсеев Глушков. Лл. 6 об.-7
Смерть
14.02.1913 ст.
16.02.1913 года отпевание. жена Федота? (Федора) Григорьева Лоскутова, в возрасте 70 лет.