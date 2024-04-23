Анисимов Тимофей Семенович
Место рождения
Дата рождения15.01.1871 ст.
Дата смерти1957 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1871 ст.
Отец: Семен Андреев
Мать: Надежда Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисимова Анна Егоровна
Крещение
16.01.1871 ст.
Рождение ребёнка
02.02.1895 ст.
Дочь: (Анисимова) Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Анисимова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1897 ст.
Дочь: Кондратьева (Анисимова) Зинаида Тимофеевна
Мать ребёнка: Анисимова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
01.10.1899 ст.
Сын: Анисимов Сергей Тимофеевич
Мать ребёнка: Анисимова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
03.04.1902 ст.
Дочь: (Анисимова) Ирина Тимофеевна
Мать ребёнка: Анисимова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
20.09.1904 ст.
Дочь: (Анисимова) Пелагея Тимофеевна
Мать ребёнка: Анисимова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1906 ст.
Мать ребёнка: Анисимова Анна Егоровна
Смерть
1957 ст.