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Анисимов Тимофей Семенович

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

15.01.1871 ст.

Дата смерти

1957 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1871 ст.

Отец: Семен Андреев

Мать: Надежда Федорова

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисимова Анна Егоровна

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
16.01.1871 ст.
Рождение ребёнка
02.02.1895 ст.

Дочь: (Анисимова) Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Анисимова Анна Егоровна

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1897 ст.

Дочь: Кондратьева (Анисимова) Зинаида Тимофеевна

Мать ребёнка: Анисимова Анна Егоровна

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
01.10.1899 ст.

Сын: Анисимов Сергей Тимофеевич

Мать ребёнка: Анисимова Анна Егоровна

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
03.04.1902 ст.

Дочь: (Анисимова) Ирина Тимофеевна

Мать ребёнка: Анисимова Анна Егоровна

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
20.09.1904 ст.

Дочь: (Анисимова) Пелагея Тимофеевна

Мать ребёнка: Анисимова Анна Егоровна

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1906 ст.

Сын: Анисимов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Анисимова Анна Егоровна

Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
1957 ст.
Таблово, Рузский, Московская область

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