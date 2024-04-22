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Семен Андреев

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

14.07.1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1816 г.р.

Мать

Около 1819 г.р.

Жена

1844 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1843 ст.

Отец: Андрей Анисимов

Мать: Анна Егорова

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
15.07.1843 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1863 ст.

Жена: Надежда Федорова

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1871 ст.

Сын: Анисимов Тимофей Семенович

Мать ребёнка: Надежда Федорова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1875 ст.

Дочь: Ирина Семенова

Мать ребёнка: Надежда Федорова

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
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