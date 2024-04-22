Семен Андреев
Место рождения
Дата рождения14.07.1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1843 ст.
Отец: Андрей Анисимов
Мать: Анна Егорова
Крещение
15.07.1843 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1863 ст.
Жена: Надежда Федорова
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1871 ст.
Сын: Анисимов Тимофей Семенович
Мать ребёнка: Надежда Федорова
Рождение ребёнка
Около 1875 ст.
Дочь: Ирина Семенова
Мать ребёнка: Надежда Федорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно