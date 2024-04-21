Надежда Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда Федорова

Место рождения

Волково, Рузский, Московская область

Дата рождения

15.09.1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1844 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Волково, Рузский, Московская область
Крещение
17.09.1844 ст.
Спасская церковь, Дуброво, Орешковская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1863 ст.

Муж: Семен Андреев

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1871 ст.

Сын: Анисимов Тимофей Семенович

Отец ребёнка: Семен Андреев

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1875 ст.

Дочь: Ирина Семенова

Отец ребёнка: Семен Андреев

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
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