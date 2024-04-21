Надежда Федорова
Место рождения
Дата рождения15.09.1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1844 ст.
Крещение
17.09.1844 ст.
Спасская церковь, Дуброво, Орешковская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1863 ст.
Муж: Семен Андреев
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1871 ст.
Сын: Анисимов Тимофей Семенович
Отец ребёнка: Семен Андреев
Рождение ребёнка
Около 1875 ст.
Дочь: Ирина Семенова
Отец ребёнка: Семен Андреев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно