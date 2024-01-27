Лебедев Алексей Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1955
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1955
Отец: Лебедев Фрол Васильевич
Рождение ребёнка
08.06.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лебедева Мария
Рождение ребёнка
1983
Дочь: Алёна Алексеевна
Мать ребёнка: Лебедева Мария
Рождение ребёнка
1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лебедева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лебедева Мария
Смерть
Неизвестно