Лебедев Алексей Фролович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Алексей Фролович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1955

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1923 г.р.

Мать

Около 1925 г.р.

Жена

Около 1958 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1955

Отец: Лебедев Фрол Васильевич

Мать: Лебедева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
08.06.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебедева Мария

Рождение ребёнка
1983

Дочь: Алёна Алексеевна

Мать ребёнка: Лебедева Мария

Рождение ребёнка
1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебедева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Мария

Смерть
Неизвестно
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