Лебедев Фрол Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1952
Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1955
Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1958
Сын: Лебедев Александр Фролович
Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1960
Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно