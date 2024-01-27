Лебедев Фрол Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Фрол Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1925 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1952

Сын: Лебедев Василий Фролович

Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1955

Сын: Лебедев Алексей Фролович

Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1958

Сын: Лебедев Александр Фролович

Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1960

Сын: Лебедев Виктор Фролович

Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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