Лебедев Виктор Фролович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Виктор Фролович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1960

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1923 г.р.

Мать

Около 1925 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1960

Отец: Лебедев Фрол Васильевич

Мать: Лебедева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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