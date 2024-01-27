Лебедева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1955 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев Алексей Фролович

Рождение ребёнка
1983

Дочь: Алёна Алексеевна

Отец ребёнка: Лебедев Алексей Фролович

Рождение ребёнка
1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев Алексей Фролович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Алексей Фролович

Смерть
Неизвестно
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