Лебедева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1958
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.06.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лебедев Алексей Фролович
Рождение ребёнка
1983
Дочь: Алёна Алексеевна
Отец ребёнка: Лебедев Алексей Фролович
Рождение ребёнка
1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лебедев Алексей Фролович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно