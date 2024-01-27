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(Лебедева) Алёна Алексеевна
(Лебедева) Алёна Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1983
Дата смерти
1986
Пол
Женский
Отец
Лебедев Алексей Фролович
Около 1955 г.р.
Мать
Лебедева Мария
Около 1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983
Отец:
Лебедев Алексей Фролович
Мать:
Лебедева Мария
Смерть
1986
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