(Лебедева) Алёна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лебедева) Алёна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1983

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

Около 1955 г.р.

Мать

Около 1958 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983

Отец: Лебедев Алексей Фролович

Мать: Лебедева Мария

Смерть
1986
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