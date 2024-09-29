Кручинина (Строилова) Анна Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кручинина (Строилова) Анна Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1847

Дата смерти

06.02.1897 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1847

Отец: Строилов Абрам

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кручинин Арсений Петрович

Рождение ребёнка
21.04.1860 ст.

Сын: Кручинин Георгий Арсентьевич

Отец ребёнка: Кручинин Арсений Петрович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/418e4b5d-5b49-476e-9d10-8c0d59e370b6/24
Рождение ребёнка
26.01.1865 ст.

Сын: Кручинин Иван Арсентьевич

Отец ребёнка: Кручинин Арсений Петрович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/e7f4b052-4813-4319-bf22-e805974a1ce0/6
Рождение ребёнка
17.11.1867 ст.

Дочь: Орлова Екатерина Арсентьевна

Отец ребёнка: Кручинин Арсений Петрович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/124
Смерть
06.02.1897 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/3c50b66d-249c-4c57-8851-c773e38406fe/161

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