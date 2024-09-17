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Кручинин Иван Арсентьевич

Место рождения

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

26.01.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1865 ст.

Отец: Кручинин Арсений Петрович

Мать: Кручинина Анна Абрамовна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/e7f4b052-4813-4319-bf22-e805974a1ce0/6
Восприемник
14.10.1885 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/b11baa36-f213-4edb-9a02-e01359cfba09/119
Восприемник
21.03.1897 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/3c50b66d-249c-4c57-8851-c773e38406fe/128
Смерть
Неизвестно

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