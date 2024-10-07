Строилов Абрам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строилов Абрам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быкова (Строилова) Пелагея Абрамовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кириллова (Строилова) Наталья Абрамовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Строилов Василий Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Строилов Аристарх Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1847

Дочь: Кручинина (Строилова) Анна Абрамовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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