Строилов Абрам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быкова (Строилова) Пелагея Абрамовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кириллова (Строилова) Наталья Абрамовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Строилов Василий Абрамович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Строилов Аристарх Абрамович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1847
Дочь: Кручинина (Строилова) Анна Абрамовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно