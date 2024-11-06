Кириллова (Строилова) Наталья Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Строилов Абрам Кондратьевич
Мать: не указана
Дочь: Калмыкова (Кириллова) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Кириллов Иван Матвеевич
Дочь: (Кириллова) Пераскева Ивановна
Отец ребёнка: Кириллов Иван Матвеевич
Дочь: Пожиткова (Кириллова) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Кириллов Иван Матвеевич
Дочь: Калмыкова (Кириллова) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Кириллов Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Кириллов Иван Матвеевич
Дочь: Волкова (Кириллова) Пераскева Ивановна
Отец ребёнка: Кириллов Иван Матвеевич
Сын: Кириллов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Кириллов Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Кириллов Иван Матвеевич
Сын: Кириллов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Кириллов Иван Матвеевич
Сын: Кириллов Захарий Иванович
Отец ребёнка: Кириллов Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Кириллов Иван Матвеевич