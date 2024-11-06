Кириллова (Строилова) Наталья Абрамовна 1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кириллова (Строилова) Наталья Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Строилов Абрам Кондратьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калмыкова (Кириллова) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Кириллов Иван Матвеевич

Восприемник
30.07.1861 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/67101c51-042c-4d0c-84e3-6f675864d309/36
Бракосочетание
09.11.1862 ст.

Муж: Кириллов Иван Матвеевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
ГАРТ 56
Рождение ребёнка
28.07.1863 ст.

Дочь: (Кириллова) Пераскева Ивановна

Отец ребёнка: Кириллов Иван Матвеевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
ГАРТ 31
Рождение ребёнка
14.08.1864 ст.

Дочь: Пожиткова (Кириллова) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Кириллов Иван Матвеевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/24
Рождение ребёнка
20.05.1866 ст.

Дочь: Калмыкова (Кириллова) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Кириллов Иван Матвеевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/84d50ea9-8406-4312-b709-e8dd7f665d8d/74
Восприемник
17.06.1871 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/91
Рождение ребёнка
16.04.1872 ст.

Сын: Кириллов Семен Иванович

Отец ребёнка: Кириллов Иван Матвеевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/835f59f5-e118-4b23-947b-727e9811ec4f/12
Восприемник
12.11.1875 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/70c6405b-7421-4277-85bc-4fc835be0ab2/96
Рождение ребёнка
14.10.1876 ст.

Дочь: Волкова (Кириллова) Пераскева Ивановна

Отец ребёнка: Кириллов Иван Матвеевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/3a6bc91c-dbac-4e2e-a9ee-4c485c41cbb7/152
Рождение ребёнка
27.10.1877 ст.

Сын: Кириллов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Кириллов Иван Матвеевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/cd98b8ca-806e-4e17-9982-2f643b81b73d/131
Рождение ребёнка
02.10.1879 ст.

Сын: Кириллов Семен Иванович

Отец ребёнка: Кириллов Иван Матвеевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/11b37136-4cd3-4306-9aa0-e1cfc33eb319/81
Рождение ребёнка
15.09.1882 ст.

Сын: Кириллов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Кириллов Иван Матвеевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/0bc91add-1373-4d0f-bebf-40c220e5db3b/121
Рождение ребёнка
20.03.1884 ст.

Сын: Кириллов Захарий Иванович

Отец ребёнка: Кириллов Иван Матвеевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/51da41ba-3931-480b-be16-57a8b3ed915c/116
Рождение ребёнка
08.10.1888 ст.

Сын: Кириллов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Кириллов Иван Матвеевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/e0782dc5-c055-4fc7-9812-8e2a9697fd7a/82

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