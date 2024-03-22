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Горинов Петр Филиппов

Место рождения

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1702

Дата смерти

1755

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Горинов Филипп

Мать: не указана

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
ГАТО(Тамбов) ф.3 оп 1 д. 5 РС Верхоценской волости 1719г копия 1737 с нищающими и малолетними
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Тюркина Анна Петрова

Мать ребёнка: Горинова Марфа Сергеева

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Блинова Ирина Петрова

Мать ребёнка: Горинова Марфа Сергеева

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Рождение ребёнка
1740

Сын: Горинов Ассон Петров

Мать ребёнка: Горинова Марфа Сергеева

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Февронья Петрова

Мать ребёнка: Горинова Марфа Сергеева

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горинова Марфа Сергеева

РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Смерть
1755
Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
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