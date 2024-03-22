Горинов Петр Филиппов
Место рождения
Дата рождения1702
Дата смерти1755
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1702
Отец: Горинов Филипп
ГАТО(Тамбов) ф.3 оп 1 д. 5 РС Верхоценской волости 1719г копия 1737 с нищающими и малолетними
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Тюркина Анна Петрова
Мать ребёнка: Горинова Марфа Сергеева
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Блинова Ирина Петрова
Мать ребёнка: Горинова Марфа Сергеева
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Рождение ребёнка
1740
Сын: Горинов Ассон Петров
Мать ребёнка: Горинова Марфа Сергеева
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Февронья Петрова
Мать ребёнка: Горинова Марфа Сергеева
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горинова Марфа Сергеева
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Смерть
1755
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье