Горинов Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горинов Филипп

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1699

Сын: Горинов Осип Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
ГАТО(Тамбов) ф.3 оп 1 д. 5 РС Верхоценской волости 1719г копия 1737 с нищающими и малолетними
Рождение ребёнка
1702

Сын: Горинов Петр Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
ГАТО(Тамбов) ф.3 оп 1 д. 5 РС Верхоценской волости 1719г копия 1737 с нищающими и малолетними
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