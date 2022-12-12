Горинов Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1699
Мать ребёнка: не указана
ГАТО(Тамбов) ф.3 оп 1 д. 5 РС Верхоценской волости 1719г копия 1737 с нищающими и малолетними
Рождение ребёнка
1702
Мать ребёнка: не указана
ГАТО(Тамбов) ф.3 оп 1 д. 5 РС Верхоценской волости 1719г копия 1737 с нищающими и малолетними