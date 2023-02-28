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Горинова Марфа Сергеева

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Место рождения

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1705

Дата смерти

До 1762

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Тюркина Анна Петрова

Отец ребёнка: Горинов Петр Филиппов

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Блинова Ирина Петрова

Отец ребёнка: Горинов Петр Филиппов

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Рождение ребёнка
1740

Сын: Горинов Ассон Петров

Отец ребёнка: Горинов Петр Филиппов

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Февронья Петрова

Отец ребёнка: Горинов Петр Филиппов

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горинов Петр Филиппов

РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Смерть
До 1762
Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
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