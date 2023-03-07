Блинова Ирина Петрова
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1739
Отец: Горинов Петр Филиппов
Мать: Горинова Марфа Сергеева
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Ксения Агафонова
Отец ребёнка: Блинов Агафон Никитин
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Блинов Агафон Никитин
ГАСО, Ф. 606, оп. 1, ед. хр. 100. 1811 г. РС Золотовского приказа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блинов Петр Агафонов
Отец ребёнка: Блинов Агафон Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Смерть
Неизвестно