Терентий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1827 г.р.

Мать

Вычислено 1819 г.р.

Дети

Вычислено 1870 г.р.
Вычислено 1878 г.р.
Вычислено 1880 г.р.

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Место
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Рождение
Вычислено 1850

Отец: Василий Афанасьевич

Мать: Наталья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1870

Дочь: Анастасия Терентьевна

Мать ребёнка: Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1878

Сын: Тимофей Терентьевич

Мать ребёнка: Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1880

Сын: Григорий Терентьевич

Мать ребёнка: Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно

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