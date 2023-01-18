Терентий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1850
Отец: Василий Афанасьевич
Мать: Наталья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1870
Дочь: Анастасия Терентьевна
Мать ребёнка: Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1878
Сын: Тимофей Терентьевич
Мать ребёнка: Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1880
Сын: Григорий Терентьевич
Мать ребёнка: Евдокия Федоровна
Смерть
Неизвестно