Василий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Афанасьевич

Василий Афанасьевич

avatar

Место рождения

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

После 1810 г.р.

Мать

Вычислено 1800 г.р.

Жена

Вычислено 1819 г.р.

Дети

Вычислено 1848 г.р.
Вычислено 1850 г.р.
Вычислено 1851 г.р.
Вычислено 1862 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1827

Отец: Афанасий Тарасович

Мать: Пелагея Егоровна

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1848

Дочь: Анисья Васильевна

Мать ребёнка: Наталья Тимофеевна

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1850

Сын: Терентий Васильевич

Мать ребёнка: Наталья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1851

Дочь: Матрена Васильевна

Мать ребёнка: Наталья Тимофеевна

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1862

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Наталья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close