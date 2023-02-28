Василий Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1827
Отец: Афанасий Тарасович
Мать: Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1848
Дочь: Анисья Васильевна
Мать ребёнка: Наталья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1850
Сын: Терентий Васильевич
Мать ребёнка: Наталья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1851
Дочь: Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Наталья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1862
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Наталья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Тимофеевна
Смерть
Неизвестно