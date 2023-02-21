Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1870
Дочь: Анастасия Терентьевна
Отец ребёнка: Терентий Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1878
Сын: Тимофей Терентьевич
Отец ребёнка: Терентий Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1880
Сын: Григорий Терентьевич
Отец ребёнка: Терентий Васильевич
Смерть
Неизвестно