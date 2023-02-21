Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1870 г.р.
Вычислено 1878 г.р.
Вычислено 1880 г.р.

Добавил:

ВВ
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Место
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Рождение
Вычислено 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1870

Дочь: Анастасия Терентьевна

Отец ребёнка: Терентий Васильевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1878

Сын: Тимофей Терентьевич

Отец ребёнка: Терентий Васильевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1880

Сын: Григорий Терентьевич

Отец ребёнка: Терентий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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