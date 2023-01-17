Наталья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья Тимофеевна

Наталья Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1827 г.р.

Дети

Вычислено 1848 г.р.
Вычислено 1850 г.р.
Вычислено 1851 г.р.
Вычислено 1862 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1848

Дочь: Анисья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Афанасьевич

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1850

Сын: Терентий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1851

Дочь: Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Василий Афанасьевич

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1862

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Василий Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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