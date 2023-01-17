Наталья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1848
Дочь: Анисья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1850
Сын: Терентий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1851
Дочь: Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1862
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Василий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Афанасьевич
Смерть
Неизвестно