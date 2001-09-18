Полкачева (Прозорова) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения16.02.1917
Дата смерти18.09.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1917
Отец: Прозорова ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
04.09.1937
Сын: Полкачев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Полкачев Николай Ефремович
Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
05.08.1940
Сын: Полкачев Полкачев Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Полкачев Николай Ефремович
Баку
Смерть
18.09.2001
Рига, Rīga