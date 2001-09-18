Полкачева (Прозорова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полкачева (Прозорова) Анна Михайловна

Место рождения

Юнаково, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

16.02.1917

Дата смерти

18.09.2001

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1917

Отец: Прозорова ?

Мать: ?

Юнаково, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.09.1937

Сын: Полкачев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Полкачев Николай Ефремович

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
05.08.1940

Сын: Полкачев Полкачев Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Полкачев Николай Ефремович

Баку
Смерть
18.09.2001
Рига, Rīga
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