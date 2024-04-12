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Полкачев Николай Ефремович

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Место рождения

Пичпанда, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1911

Дата смерти

20.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Полкачев Ефрем

Мать: ?

Пичпанда, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
04.09.1937

Сын: Полкачев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Полкачева Анна Михайловна

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
05.08.1940

Сын: Полкачев Полкачев Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Полкачева Анна Михайловна

Баку
Смерть
20.11.1942
Азербайджанская ССР, Хачмасский р-н, г. Хачмас
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