Полкачев Николай Ефремович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти20.11.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Полкачев Ефрем
Мать: ?
Рождение ребёнка
04.09.1937
Сын: Полкачев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Полкачева Анна Михайловна
Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
05.08.1940
Сын: Полкачев Полкачев Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Полкачева Анна Михайловна
Баку
Смерть
20.11.1942
Азербайджанская ССР, Хачмасский р-н, г. Хачмас