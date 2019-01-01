село Пичпанда, село Пичпанда, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Пичпанда

Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Спасский уезд, Ачадовская волость
941. Пичпанда, село бывшее государственное, дворов 140, жителей 843, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Зубово-Полянский район
76276Пичпандасело53°52'42°58'N-38-074

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Республики Мордовии
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Ачадовской волости

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Зубово-Полянский муниципальный район, Пичпандинское сельское поселение
89621464101с Пичпандасело

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Спасский уезд
2415Пичпанда, с. каз.при безымянной речке.15128565563Церковь православная 1. Маслобойня.

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Спасский уезд, Ачадовская волость
село Пичпанда«Спасская» п.-т. кон.1515
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close