Прозорова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прозорова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1917 г.р.
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Добавил:

СК
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1917

Дочь: Полкачева Анна Михайловна

Мать ребёнка: ?

Юнаково, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Юнаково, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Юнаково, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Юнаково, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Юнаково, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область